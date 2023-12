Arakawa Chemical Industries Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Sentiment- und Buzz-Faktor ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung einer Aktie. Dieser Faktor bezieht sich auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Arakawa Chemical Industries zeigt sich, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, in den letzten Monaten durchschnittlich war. Aufgrund dieser Aktivität wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Arakawa Chemical Industries als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Arakawa Chemical Industries auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Ebenso haben Nutzer sozialer Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Arakawa Chemical Industries-Aktie beträgt derzeit 47, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt die "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse und den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +0,37 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine geringe Abweichung und somit wird auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren ein durchgängiges "Neutral"-Rating für Arakawa Chemical Industries.