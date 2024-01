Arafura Resources wird immer uninteressanter …

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Arafura Rare Earths festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder einen Anstieg noch einen Rückgang an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Arafura Rare Earths gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Arafura Rare Earths derzeit auf 0,27 AUD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,13 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -51,85 Prozent zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 0,17 AUD auf, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" mit einem Abstand von -23,53 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aus technischer Sicht.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 6,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 6,36). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Arafura Rare Earths-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.