Arafura Resources: Was macht die Aktie aktuell attraktiv?

Am 20.07.2022, 14:20 Uhr notiert die Aktie Arafura an ihrem Heimatmarkt ASE mit dem Kurs von 0.31 AUD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining". Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Arafura entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Gut", "Neutral" bzw. "Schlecht". Daraus resultiert in einer abschließenden… Hier weiterlesen