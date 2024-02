Arafura Resources Aktie: Das liegt auf Eis

Der gleitende Durchschnittskurs der Arafura Rare Earths liegt derzeit bei 0,25 AUD, während der Aktienkurs bei 0,135 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -46 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,15 AUD, was einer negativen Differenz von -10 Prozent entspricht und somit auch zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Arafura Rare Earths-Aktie liegt bei 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 59,09, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Arafura Rare Earths.

In Bezug auf die Dividende hat Arafura Rare Earths gegenüber dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,38 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Arafura Rare Earths führt.