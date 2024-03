Arafura Resources Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Arafura Rare Earths-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,22 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,195 AUD, was einem Unterschied von -11,36 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,15 AUD. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs darüber (+30 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der einfachen Charttechnik somit eine "Neutral"-Bewertung für die Arafura Rare Earths-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Arafura Rare Earths-Aktie liegt bei 88,24, was zu einer Einordnung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, beläuft sich auf 42,11 und ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Arafura Rare Earths-Aktie in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Arafura Rare Earths eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild für die Arafura Rare Earths-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.