Arafura Resources Aktie: Wann tut sich was?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie von Anlegern berichtet wurde. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Arafura Rare Earths. Das hat dazu geführt, dass die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet und eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment abgibt.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Arafura Rare Earths ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Arafura Rare Earths-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,14, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Neutral".

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch die Dividendenrendite wichtige Informationen. Diese beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 6,76). Die Arafura Rare Earths-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion hervorbringt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.