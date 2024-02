Arafura Resources Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Arafura Rare Earths-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,26 AUD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,125 AUD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -51,92 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,17 AUD) liegt mit einem Abstand von -26,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Arafura Rare Earths ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Arafura Rare Earths-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis (72) zeigt jedoch an, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung aus verschiedenen technischen und anlegerbezogenen Aspekten.