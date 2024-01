Arafura Resources Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Arafura Rare Earths befindet sich derzeit gemäß der technischen Analyse auf einem "Schlecht"-Niveau. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 0,27 AUD, während der Aktienkurs bei 0,12 AUD liegt, was einer Abweichung von -55,56 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,17 AUD, was einer Abweichung von -29,41 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 87,5, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,96 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite für Arafura Rare Earths beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Arafura Rare Earths in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.