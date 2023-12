Arafura Resources Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Arafura Rare Earths-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,3 AUD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,16 AUD weicht somit um -46,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,19 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-15,79 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung, ebenso wie die negative Änderung der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Arafura Rare Earths-Aktie liegt bei 83,33, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 58,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

In den sozialen Medien wurden Arafura Rare Earths in den vergangenen zwei Wochen positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.