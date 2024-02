Arafura Resources Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Arafura Rare Earths wird als "Neutral" eingestuft, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, aber in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,25 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,135 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -46 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,15 AUD, was zu einem Abstand von -10 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Arafura Rare Earths mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,38 %) niedriger, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die Arafura Rare Earths-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 59,09, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Arafura Rare Earths.