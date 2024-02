Arafura Resources Aktie: Einfach unglaublich

Arafura Rare Earths wurde in den vergangenen zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -39,58 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Arafura Rare Earths-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Arafura Rare Earths liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,4 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arafura Rare Earths liegt bei 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält Arafura Rare Earths in der Anleger-Stimmung sowie in der technischen Analyse und Dividendenrendite jeweils eine "Schlecht"-Einstufung, während der Relative Strength Index eine "Neutral"-Einstufung ergibt.