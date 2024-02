Arafura Resources Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Dividendenpolitik von Arafura Rare Earths wird derzeit von unseren Analysten negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -6,37 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Arafura Rare Earths festgestellt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert von 0,24 AUD im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,145 AUD einen deutlichen Unterschied von -39,58 Prozent darstellt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,15 AUD, was zu einem Wert von -3,33 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs führt. Damit erhält Arafura Rare Earths in der kurzfristigen Analyse ein "Neutral"-Rating und in der Gesamtbetrachtung ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 14,29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 54, was als neutral eingestuft wird und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser Kategorien eine gemischte Bewertung für Arafura Rare Earths, wobei die Dividendenpolitik und das Sentiment "Schlecht" abschneiden, die technische Analyse "Neutral" ist und der RSI ein "Gut" und ein "Neutral" ergibt.