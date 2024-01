Arafura Resources Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Arafura Rare Earths wurden zuletzt hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Arafura Rare Earths beschäftigt.

Ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI für Arafura Rare Earths beträgt aktuell 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da der Wert bei 63,64 liegt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Arafura Rare Earths derzeit insgesamt ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,28 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,155 AUD liegt, was einer Abweichung von -44,64 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt mit einem Wert von 0,18 AUD eine Abweichung von -13,89 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Arafura Rare Earths aktuell 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -6,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Arafura Rare Earths eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Arafura Resources kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Arafura Resources jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Arafura Resources-Analyse.

Arafura Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...