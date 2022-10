Ara Partners stellt Teresa O'Flynn als Partnerin und Co-Leiterin der Infrastrukturstrategie ein

Dublin (ots/PRNewswire) -Weitere Verstärkung des Teams durch Gearóid Maher als PrincipalWichtige Neueinstellungen stärken auch die Präsenz des Unternehmens in EuropaAra Partners („Ara"), ein Private-Equity- und Infrastrukturunternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass Teresa O'Flynn dem Unternehmen als Partnerin und Co-Leiterin der Infrastrukturstrategie des Unternehmens beigetreten ist. Gearóid Maher ist als Principal hinzugekommen und vergrößert das Infrastrukturteam des Unternehmens weiter. Frau O'Flynn und Herr Maher sind bei Ara in Dublin, Irland tätig.Frau O'Flynn kommt von BlackRock zu Ara, wo sie mehrere leitende Investment- und Führungspositionen auf der Alternatives-Investmentplattform des Unternehmens innehatte. Sie hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich nachhaltiges Investieren mit umfassender Erfahrung in der Infrastruktur erneuerbarer Energien, sowohl im Fondsmanagementsektor als auch auf Ebene der Betreibergesellschaft. Herr Maher kommt von Legal & General Capital in London zu Ara und hat mehr als elf Jahre Erfahrung in den Bereichen Investitionen in saubere Energien und Entwicklung von Infrastrukturprojekten.„Wir freuen uns sehr, Teresa als Co-Leiterin des Infrastrukturteams von Ara begrüßen zu dürfen", erklärte Troy Thacker, Managing Partner bei Ara. „Teresa bringt enorme Erfahrung mit Investitionen in nachhaltige Infrastruktur in einer Reihe wichtiger Sektoren mit. Wir freuen uns darauf, von ihrem umfassenden Branchenwissen und ihrer weitreichenden Konnektivität innerhalb des Dekarbonisierung-Ökosystems profitieren zu können."„Wir sind sehr glücklich, unser wachsendes Team um Gearóid erweitern zu können", sagte George Yong, Partner und Co-Leiter der Infrastrukturstrategie von Ara.„Gearóid bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Investitionen in saubere Energie mit und ergänzt unsere starke Präsenz in Europa."Frau O'Flynn kam 2011 als Gründungsmitglied seines globalen Infrastrukturgeschäfts für erneuerbare Energien zu BlackRock. Im Jahr 2019 wurde Frau O'Flynn Global Head of Sustainable Investing für BlackRocks Investmentplattform Alternatives. Bevor sie zu BlackRock kam, war Frau O'Flynn war bei NTR plc, einem privaten Infrastrukturentwickler, in mehreren europäischen und US-amerikanischen Tochtergesellschaften des Konzerns für die Entwicklung von Windkraftanlagen tätig. Frau O'Flynn hat einen Bachelor of Commerce vom University College Galway und ist bei Arthur Andersen als Chartered Accountant and Tax Consultant qualifiziert.Herr Maher kam 2016 als Teil eines neuen Teams für saubere Energie, das gegründet wurde, um die eigene Bilanz von L&G plc in den Sektor zu investieren, zu Legal & General Capital. Zuletzt war er als Investment Director im Team tätig und leitete die Strategieentwicklung, Entstehung, Ausführung und das Management von Kapitalinvestitionen in Infrastrukturprojekte für saubere Energie und Fonds sowie Unternehmen, die sich auf die Dekarbonisierung konzentrieren. Herr Maher war auch bei dem Entwickler Velocita Energy Developments und bei EDF Energy tätig. Herr Maher hat einen Bachelor of Engineering in Bauingenieurwesen und Umwelttechnik vom University College Cork und einen Master of Science in Sustainable Energy Futures vom Imperial College London. Er ist CFA-Charterholder.Über Ara PartnersAra Partners ist ein Private-Equity- und Infrastrukturunternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung konzentriert. Ara Partners investiert in die Branchen Industrie und Fertigung, Chemikalien und Materialien, Energieeffizienz und grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel und Landwirtschaft, um Unternehmen mit erheblichen Auswirkungen auf die Dekarbonisierung zu schaffen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Houston, Boston und Dublin, Irland. Ara Partners schloss im September 2021 seinen zweiten Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über Ara Partners finden Sie auf www.arapartners.com.arapartners@gasthalter.comAnsprechpartner:Mark Semer / Alex JeffreyGasthalter & Co. LP.arapartners@gasthalter.com(212) 257-4170View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ara-partners-stellt-teresa-oflynn-als-partnerin-und-co-leiterin-der-infrastrukturstrategie-ein-301640725.htmlOriginal-Content von: Ara Partners, übermittelt durch news aktuell