Aquis Exchange Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse der Aquis Exchange-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 367,7 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 356 GBP liegt, was einer Abweichung von -3,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (362,32 GBP) weicht mit einer Abweichung von -1,74 Prozent vom letzten Schlusskurs (356 GBP) nur geringfügig ab, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aquis Exchange-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Des Weiteren wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Aquis Exchange weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend und liegt bei 60,98 Punkten. Aufgrund dieser Werte wird das Wertpapier in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Hingegen gab es keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zu guter Letzt wird das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs betrachtet, welches bei Aquis Exchange aktuell bei 0 liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -5,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Aus diesem Grund erhält Aquis Exchange eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich somit in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating für die Aquis Exchange-Aktie, wobei das Stimmungsbild und die Dividendenpolitik eher negativ bewertet werden.