Aquis Exchange Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Aquis Exchange: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aquis Exchange weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien herrscht derzeit eine überwiegend positive Stimmung bezüglich der Aquis Exchange-Aktie. Sowohl in den Kommentaren als auch in den Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Einschätzungen. Auf Grundlage dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aquis Exchange-Aktie als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aquis Exchange-Aktie beträgt für die letzten 7 Tage 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 55 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Aquis Exchange auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aquis Exchange derzeit bei 372,49 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 359 GBP liegt, was einem Abstand von -3,62 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 364,76 GBP angenommen, was einer Differenz von -1,58 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.