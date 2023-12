Aquis Exchange Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs der Aquis Exchange zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor. Mit einer Rendite von -20,47 Prozent liegt die Aquis Exchange mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Ebenso liegt die durchschnittliche Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche in den letzten 12 Monaten bei -8,54 Prozent, wobei die Aquis Exchange mit 11,93 Prozent noch deutlicher darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Aquis Exchange ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt das Unternehmen 6,12 Prozent unter dem Durchschnitt seiner Branche. Entsprechend wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aquis Exchange-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 379,1 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 365 GBP liegt, was einem Unterschied von -3,72 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (346,82 GBP) liegt der letzte Schlusskurs um +5,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aquis Exchange-Aktie also mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz der Aquis Exchange-Aktie konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen in den sozialen Medien noch signifikante Veränderungen in der Diskussionsstärke. Aus diesem Grund wird das Unternehmen in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aquis Exchange in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen. Während der Aktienkurs und die Dividendenrendite schlecht abschneiden, zeigt die technische Analyse gemischte Ergebnisse. Das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen bleiben neutral.