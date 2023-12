Aquirian, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Aquirian ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine stark positiven oder negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aquirian-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (61,54) führen zu der Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Aquirian-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,2 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,18 AUD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,2 AUD führt zu einer Abweichung von -10 Prozent und somit zu der Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Aquirian ist ebenfalls unauffällig. Somit wird dem langfristigen Stimmungsbild der Aktie die Note "Neutral" zugeordnet.