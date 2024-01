Aquirian Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aquirian ist insgesamt neutral, so eine Auswertung der letzten zwei Wochen. Weder positiv noch negativ waren die vorherrschenden Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Aquirian in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Normalzustand unwesentlich mehr oder weniger, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Aquirian-Aktie um 2,5 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weicht nur um 2,63 Prozent ab. Aus charttechnischer Sicht bedeutet dies eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aquirian-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im kurzfristigen 7-Tage-RSI als auch im etwas längerfristigen 25-Tage-RSI. Beide Indikatoren führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Aquirian-Aktie somit aufgrund der neutralen Anleger-Stimmung, des neutralen Sentiments und Buzzes, der neutralen technischen Analyse und des neutralen Relative Strength Index eine Gesamtbewertung von "Neutral".