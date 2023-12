Aquirian Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Bei Aquirian hat sich in den letzten Wochen kein wesentlicher Wandel in der Stimmung und im Buzz feststellen lassen. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Aquirian in diesem Zusammenhang keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Intensität der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Aquirian daher in diesem Bereich eine "Neutral" Bewertung.

Im Hinblick auf die technische Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aquirian-Aktie beträgt derzeit 0,21 AUD. Der letzte Schlusskurs liegt damit deutlich darunter (-7,14 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,19 AUD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,63 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Aquirian auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Aquirian ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Aquirian-Aktie beträgt 16,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 54,17 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Aquirian in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut" Einschätzung zur Anleger-Stimmung.