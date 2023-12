Aquirian Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Aquirian in den sozialen Medien. Die Diskussionen zeigten keine klare Verschiebung hin zu positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Aquirian in etwa so viel diskutiert wie normal, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aquirian gesprochen. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut" Bewertung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aquirian-Aktie beträgt 16, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Gut" Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,17, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Gut" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aquirian bei 0,2 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,195 AUD hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Sowohl der GD200 als auch der GD50 führen zu einer Bewertung von "Neutral".

Insgesamt wird die Aktie von Aquirian basierend auf dem Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

