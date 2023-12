Aquila Services im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Aquila Services-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen weniger Volatilität und ergänzt die Analyse um einen längerfristigen Blick. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Aquila Services anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet. Mit einem KGV von 23,96 ist die Aktie 48 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aquila Services ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen von besonderer Bedeutung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Aquila Services derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" aufgrund der großen Differenz von 8,23 Prozentpunkten.

Die Analyse der RSIs, die fundamentale Bewertung, die Anleger-Stimmung und die Dividendenpolitik führen zu unterschiedlichen Einschätzungen der Aktie, von "Schlecht" über "Neutral" bis hin zu "Gut".