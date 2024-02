Aquila Services Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aquila Services als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aquila Services-Aktie liegt bei 0,16, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Auch der RSI25-Wert von 0,16 führt zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daraus das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aquila Services wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Aquila Services auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien erscheint die Aktie von Aquila Services auf den ersten Blick preisgünstig, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 23,96 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 56 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Professionelle Dienstleistungen" von 54. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um Aquila Services wurden auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.