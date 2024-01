Aquila Services Aktie: Quo vadis?

Aquila Services hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,66 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,61 Prozent. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist Aquila Services ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23 auf, während der Branchendurchschnitt bei 52,79 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Aquila Services in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb Aquila Services in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aquila Services-Aktie beträgt derzeit 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Allerdings zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage, dass Aquila Services überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Aquila Services basierend auf den verschiedenen Kriterien eine gemischte Bewertung, wobei die Dividendenrendite und der RSI25 als weniger positiv bewertet werden.