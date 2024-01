Aquila Acquisition Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Aquila Acquisition wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist Aquila Acquisition überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zu Aquila Acquisition wurde als neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs von 8,5 HKD um -6,28 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (9,07 HKD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält Aquila Acquisition hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Aquila Acquisition festgestellt werden. Daher erhält das Wertpapier auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.