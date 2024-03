Aquestive Therapeutics Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Aquestive Therapeutics können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Aquestive Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat Aquestive Therapeutics eine Rendite von 376,56 Prozent erzielt, was mehr als 381 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,15 Prozent, während Aquestive Therapeutics mit 378,71 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aquestive Therapeutics. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 32,57 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 26,23, was darauf hindeutet, dass Aquestive Therapeutics hier überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird Aquestive Therapeutics für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aquestive Therapeutics gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.