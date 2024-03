Aquestive Therapeutics Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher mit Kursgewinnen zu rechnen ist. In Bezug auf Aquestive Therapeutics zeigt der RSI7 einen Wert von 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 41,15, was bedeutet, dass Aquestive Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde Aquestive Therapeutics in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance hat Aquestive Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +373,43 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche erzielt. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance jedoch um 1043,64 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher ergibt sich hier ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Dividendenrendite schneidet Aquestive Therapeutics im Vergleich zur Branche Arzneimittel mit 0 % schlechter ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Mit einer geringeren Ertragsaussicht von 2,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt fällt die Dividende des Unternehmens somit niedriger aus.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für Aquestive Therapeutics, das von neutralen bis schlechten Bewertungen in verschiedenen Kategorien geprägt ist.