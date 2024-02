Aquestive Therapeutics Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Diskussionen rund um Aquestive Therapeutics auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert des Unternehmens. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie von Aquestive Therapeutics von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 57,45, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 45,43 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet die Aktie von Aquestive Therapeutics im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche schlechter ab, mit einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Durchschnitt von 2,51 Prozentpunkten. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Aquestive Therapeutics in den vergangenen Wochen deutlich positiver geworden ist. Allerdings wurde auch eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Gut" bewertet.