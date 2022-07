Aquark entwickelt InverPad® Turbo Tech zur Reduzierung der Geräuschemissionen von Poolwärmepumpen

veröffentlicht, die darauf abzielt, die Ziele der EU zur Lärmreduzierung und den von der WHO festgelegten Standard zu erreichen.



Allerdings ist die Lärmbeeinträchtigung in ganz Europa immer noch weit verbreitet. Das Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass etwa 60 Millionen Menschen in Europa durch Lärmbeeinträchtigung belastet werden.



Unter diesen Lärmquellen sollte der Lärm, der durch Outdoor-Geräte verursacht wird, nicht unterschätzt werden. Insbesondere der Lärm der traditionellen Poolwärmepumpe (55-65 Dezibel) ist sehr wahrscheinlich gesundheitsschädlich.



Kampf gegen Lärmbeeinträchtigung mit InverPad® Turbo Tech



Aquark, als Erfinder der Pad Inverter-Poolwärmepumpe, hat die ultimative Poolheizung-Technologie entwickelt und die patentierte InverPad® Turbo-Technologie auf den Markt gebracht.



Mit dem InverPad® Turbo Tech erreicht die Mr. Perfect von Aquark 0 mechanische Geräusche und reduziert den Geräuschpegel auf 38,4 dB(A), was 20 Mal leiser ist als bei herkömmlichen Ein/Aus-Wärmepumpen für Schwimmbad.



Als Kombination aus modernem Design und bahnbrechenden Innovationen nutzt diese einzigartige Technologie die fortschrittlichste Turbofan-Struktur, ein optimiertes intelligentes Invertersystem und die beste Noise-Cancelling-Technologie.





- Der innovative Turbolüfter sorgt für einen starken und stabilen Luftstrom und reduziert die durch Luftturbulenzen verursachten Geräusche.

- Das selbst entwickelte Invertersystem berechnet die beste Betriebsgeschwindigkeit bei unterschiedlichen Anforderungen an die Wassertemperatur des Pools und verringert die Betriebsgeräusche durch eine niedrigere Betriebsgeschwindigkeit.

- Die Noise-Cancelling-Technologie verringert die Geräuschübertragung des Compressors durch eine akustische Behandlung in Studioqualität.



Informationen zu Aquark



Aquark, ein technologieorientierter globaler Anbieter von „Smart Garden"-Lösungen, entwickelt die superleise und energieeffiziente Inverter-Poolwärmepumpe (https://www.aquark.com/mr-perfect/) Mr. Perfect. Kontaktieren Sie uns (https://www.aquark.com/contact/), um mehr über Aquark zu erfahren.



