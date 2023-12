Aquarius AI Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber P2earn wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Gesamtbewertung wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit P2earn wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen verzeichnete. Daher wird die Stimmung auf lange Sicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der P2earn-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,06 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,015 CAD weicht hiervon um -75 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (0,01 CAD) über diesem Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die P2earn-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Kursdynamik herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral" für P2earn.