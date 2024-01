Aquaporin AS Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation keine starken positiven oder negativen Ausschläge bezüglich der Aktie Aquaporin A- gegeben hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, welches die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen bewertet. Bei einem Wert von 80 wird die Aquaporin A- als "Schlecht" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über die Aktie in sozialen Medien gesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aquaporin A- Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 69,64 DKK liegt. Der letzte Schlusskurs (44,9 DKK) liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Aquaporin A- Aktie aufgrund der genannten Faktoren.