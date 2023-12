Aquaporin AS Aktie: Das liegt auf Eis

Der Sentiment und Buzz sind wichtige Faktoren bei der Bewertung einer Aktie. Dazu zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Aktie von Aquaporin A- eine übliche Aktivität im Netz. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Aquaporin A- daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aquaporin A- derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 71,63 DKK, während der Kurs der Aktie bei 46 DKK liegt, was einer Abweichung von -35,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -20,55 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Aquaporin A- zuletzt diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aquaporin A-. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aquaporin A--Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Aquaporin A- daher ein "Schlecht"-Rating.

