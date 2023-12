Aquagold International Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse der Aquagold-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,021 USD liegt 47,5 Prozent unter dem GD200 von 0,04 USD, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,02 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +5 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aquagold-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aquagold-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aquagold zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke und das Interesse führt.

Zusammenfassend ergibt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine insgesamt positive Einschätzung für die Aquagold-Aktie.