Aquagold International Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz im Netz. In Bezug auf die Aktie von Aquagold zeigt sich in den letzten Monaten eine gewöhnliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Aquagold daher als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aquagold eher neutral diskutiert, wobei sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen abzeichneten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine gute Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aquagold liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25 bewegt sich bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als neutral vergeben.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aquagold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,04 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,021 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund der Nähe des Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt wird die Aquagold-Aktie in verschiedenen Kategorien neutral bewertet, wobei das Anleger-Sentiment eine positive Tendenz aufweist.

