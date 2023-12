Aquagold International Aktie: So nicht zu erwarten!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Aquagold als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aquagold-Aktie ergibt sich ein Wert von 100 für den RSI7 und 100 für den RSI25, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Aquagold liegt derzeit bei 0,03 USD. In Anbetracht des aktuellen Aktienkurses von 0,004 USD und einem Abstand von -86,67 Prozent erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,02 USD, was einer Differenz von -80 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Diskussionen über Aquagold in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu der Bewertung "Gut" für die Aktie. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aquagold daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

