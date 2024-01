Aquagold International Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Anlegerstimmung für Aquagold war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vier positive und zwei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Aquagold daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war höher als üblich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führte. Insgesamt erhält die Aquagold-Aktie ein "Gut"-Rating.

In technischer Hinsicht ist die Aquagold-Aktie mit einem Kurs von 0,004 USD derzeit -80 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -86,67 Prozent insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aquagold-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Dies gilt sowohl für den RSI als auch den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.