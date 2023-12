Aquagold International Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aquagold. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Aquagold derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt denselben Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basiert die Grundlage auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Aquagold besonders positiv diskutiert, und an vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, während die Anleger größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen eingestellt waren. Aktuell zeigen sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aquagold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,021 USD weicht somit um -58 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,02 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent), was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aquagold-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aquagold zeigen eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Aquagold in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

