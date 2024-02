Aqua Power Systems-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Aqua Power betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 11,02 Punkte, was darauf hindeutet, dass Aqua Power momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Aqua Power jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Aqua Power betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Aqua Power in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Aqua Power aktuell bei 0,07 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,0244 USD, was einem Abstand von -65,14 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,01 USD angenommen, was einer Differenz von +144 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Des Weiteren ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Aqua Power hat die Diskussionsintensität zugenommen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.