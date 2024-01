Aqua Power Systems Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Aqua Power von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen in den letzten beiden Wochen zu diesem Thema schließt. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anlegerstimmung und eine entsprechende Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes ergibt sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Aqua Power in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 46,3 für 7 Tage und einem Wert von 61,92 für 25 Tage eine neutrale Bewertung. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral". In der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Signal basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,011 USD, der um 90 Prozent vom GD200 (0,11 USD) entfernt ist. Ebenso zeigt der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage beziffert, ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -45 Prozent bei einem Kurs von 0,02 USD. Insgesamt wird der Kurs der Aqua Power-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.