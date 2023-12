Aqua Power Systems Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Aqua Power-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn wir diesen Wert mit dem 25-tägigen RSI-Wert von 69,56 vergleichen, ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Aqua Power basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aqua Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,01056 USD liegt, was einer Abweichung von -91,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-64,8 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aqua Power-Aktie somit für die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Wert für Aqua Power.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aqua Power ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.