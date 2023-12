Aqua Power Systems Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Aqua Power-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 87, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie überkauft ist, mit einem Wert von 73,23. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Aqua Power-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken hat in den letzten Tagen überwiegend positiv ausgesehen. Die Diskussion war an fünf Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aqua Power gesprochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, und das Anleger-Sentiment insgesamt wird als "Gut" eingeschätzt.

In den letzten Wochen gab es bei Aqua Power keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge führt. Zusammenfassend erhält Aqua Power für diese Kriterien daher ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse weist die Aqua Power-Aktie mit einem Kurs von 0,007 USD derzeit eine Distanz von -76,67 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) auf, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -94,17 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.