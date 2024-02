Aqua Power Systems Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aqua Power war in den vergangenen zwei Wochen laut einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien eher neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse der Aqua Power-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,07 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,0145 USD) liegt also deutlich darunter (-79,29 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+45 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aqua Power-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aqua Power aktuell mit einem Wert von 42,03 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 44 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass positive Auffälligkeiten registriert wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Aqua Power daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.