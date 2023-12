Aqua Power Systems Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Maßstab für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Aqua Power-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 66,22 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Aqua Power auf Basis des RSI.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aqua Power-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt aktuell einen Wert von 0,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,009 USD liegt, was einer Differenz von -91,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,03 USD führt zu einem Wert, der unter dem letzten Schlusskurs liegt (-70 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird die Aqua Power-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Aqua Power eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen, die vornehmlich neutral waren. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Aqua Power daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Aqua Power von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um die Aqua Power-Aktie in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Aqua Power.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Aqua Power sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht derzeit keine besonders positive Wertung erhält.