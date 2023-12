Aqua Power Systems Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Stimmung unter den Anlegern kann bei der Bewertung von Aktienkursen eine wichtige Rolle spielen. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten werden auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung berücksichtigt. Die Analysten haben in diesem Zusammenhang Aqua Power auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Aqua Power in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch die technische Analyse der Aktie liefert keine positiven Signale. Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt einen Wert von 87,7, was auf eine Überbewertung hindeutet. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert, der auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Die charttechnische Analyse der Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,12 USD. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,007 USD, was einen Unterschied von -94,17 Prozent darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,03 USD deutlich darüber. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung der charttechnischen Analyse als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch zugenommen. Insgesamt wird Aqua Power daher in dieser Hinsicht mit einem "Gut"-Rating bewertet.