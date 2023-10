Aqua Metals Quartalszahlen Vorschau: Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnrückgang

ARTIKEL:

In wenigen Monaten wird Aqua Metals, ein Unternehmen mit Sitz in Reno, USA, seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen. Wie sehen die Umsatz- und Gewinnzahlen aus? Und wie hat sich die Aqua Metals Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In 141 Tagen wird Aqua Metals seine neuen Quartalszahlen präsentieren. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 113,79 Millionen Euro ist das Interesse der Aktionäre und Analysten groß. Die aktuellen Datenanalysen der Analystenhäuser zeigen jedoch ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal. Während Aqua Metals im vierten Quartal 2022 einen Umsatz von 5,47 Millionen Euro erzielte, wird nun mit einem Rückgang um -95,61 Prozent auf 240,17 Tausend Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll steigen und voraussichtlich um -5,00 Prozent auf -4,56 Millionen Euro anwachsen.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher pessimistisch gestimmt. Sie erwarten einen Umsatzrückgang von -95,61 Prozent sowie einen Gewinnrückgang von -5,00 Prozent auf -15,07 Millionen Euro. Der Gewinn bleibt weiterhin gering und wird voraussichtlich um -5,00 Prozent auf -15,07 Millionen Euro sinken im Vergleich zum Vorjahr (14,

Die Schätzungen der Quartalszahlen werden teilweise nicht positiv von den Aktionären aufgenommen. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -12,33 Prozent gesunken.

Die Analysten prognostizieren, dass der Aktienkurs in einem Zeitraum von 12 Monaten bei 3,81 Euro liegen wird. Dies würde einen Gewinn von +322,46 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +322,46 Prozent in 12 Monaten rechnen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein starker negativer Trend beim Kurs von Aqua Metals. Der gleitende Durchschnitt (50) bietet keine Unterstützung.

