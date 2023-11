Aqua Metals Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Aqua Metals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,64 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -90,9 Prozent bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 103,54 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Aqua Metals mit einer Rendite von 31,6 Prozent um 18,97 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend, was zu einer positiven Bewertung in diesem Punkt führt. Auch die Diskussionsintensität war höher als üblich, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hindeutet. Insgesamt erhält die Aqua Metals-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Aqua Metals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Auswertungen der vergangenen Wochen hervorgeht. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite für Aqua Metals beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.