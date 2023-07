Aqua Metals Aktie: Quartalsbericht und Prognosen - Rückgang oder Wachstum erwartet?

ARTIKEL:

In weniger als vier Monaten wird das Unternehmen Aqua Metals, das seinen Sitz in Reno, Vereinigte Staaten hat, seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Was können die Aktionäre in Bezug auf den Umsatz und die Gewinne erwarten? Und wie entwickelt sich die Aqua Metals Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Nur noch 116 Tage bleiben bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Aqua Metals Aktie. Zum jetzigen Zeitpunkt beträgt ihre Marktkapitalisierung 88,66 Millionen Euro. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen leichten Rückgang des Umsatzes geben wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 765,78 Tausend Euro, während jetzt mit einem Rückgang um 0,00 Prozent...