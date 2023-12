Aqua Metals Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Dividendenrendite für Aqua Metals beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs neutral ist. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie und führt zu einer neutralen Bewertung durch unsere Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aqua Metals bei 1,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,81 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der -25-prozentigen Abweichung vom GD200. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit einem Abstand von -10,99 Prozent bei einem negativen Wert. Insgesamt wird daher eine negative Gesamtbewertung für die Aktie vergeben.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als schlecht eingestuft werden kann, da in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aqua Metals liegt bei 73,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher negativ bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 56, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Zusammenfassend erhält Aqua Metals in verschiedenen Bewertungskategorien eine negative Bewertung, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch in der Anleger-Stimmung und dem RSI. Daher ist die Gesamtbewertung für die Aktie als negativ einzustufen.