Aqua Metals Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Aktie von Aqua Metals bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,23 Prozentpunkten niedriger ist. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Aqua Metals liegt bei 19,05, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was als neutral betrachtet wird und daher auch als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aqua Metals bei 1,07 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,887 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der -17,1% Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,89 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz, zeigte die Aktie von Aqua Metals in den letzten Monaten nur wenig Diskussionsintensität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erhielt eine positive Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.