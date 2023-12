Aqua Metals Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Aqua Metals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,06 USD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 0,83 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von -21,7 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 0,87 USD, was einer Abweichung von -4,6 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurze Sicht. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aqua Metals-Aktie wird als neutral betrachtet. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz weisen darauf hin, dass die Aktivität rund um die Aqua Metals-Aktie im üblichen Rahmen liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aqua Metals-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt sie jedoch 133,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 6,36 Prozent, und Aqua Metals liegt aktuell 6,84 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Aqua Metals-Aktie also eine neutrale Bewertung aus technischer Analyse, Anlegerstimmung und Branchenvergleich.